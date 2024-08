Mercato - PSG : Un mensonge éclate pour le transfert d’un attaquant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la blessure de Gonçalo Ramos aurait pus chambouler les plans du PSG sur le mercato, il semblerait que le club de la capitale ne soit pas totalement enclin à boucler un nouveau transfert. Et alors que le nom d'Ademalo Lookman affole l'Italie ces dernières heures, l'attaquant de l'Atalanta ne serait en réalité pas une piste sérieuse pour les Parisiens.

Généralement très actif sur le mercato, le PSG est cette fois-ci moins entreprenant puisque seuls quatre nouveaux joueurs ont débarqué, à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Ainsi, le club de la capitale a réussi à attirer un renfort par ligne, ce qui était prévu après le départ de Kylian Mbappé qui a très largement permis d'alléger la masse salariale. Cependant, l'arrivée d'un joueur offensif est évoquée depuis quelques jours notamment compte tenu de la blessure de Gonçalo Ramos qui sera absent des terrains pendant trois mois.

Mercato : Le PSG va annoncer un transfert à 60M€ https://t.co/HP1YQ1vRnY pic.twitter.com/NfetKsJuFc — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Lookman pas du tout dans les plans du PSG ?

Dans cette optique, la piste menant à Ademola Lookman a circulé ces derniers jours, notamment en provenance d'Italie qui assure que le PSG fait même le forcing pour recruter l'international nigérian qui serait très chaud à l'idée de rejoindre Paris. Cependant, Le Parisien a des informations qui vont à l'opposé de celles venant de la presse transalpine. Le média francilien assure en effet que Lookman n'a jamais été dans les plans du PSG lors de ce mercato.

Aucune recrue offensive d'ici la fin du mercato ?

Et pour cause, Le Parisien va encore plus loin et affirme que le PSG ne compte pas se renforcer dans le secteur offensif d'ici le 30 août. L'objectif de Luis Enrique pour remplacer Gonçalo Ramos sera donc de s'appuyer sur son effectif actuel. Randal Kolo Muani et Marco Asensio seront donc les principales options pour occuper le poste d'avant-centre durant les trois prochains mois, le temps que l'attaquant portugais revienne.