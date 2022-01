Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur veut claquer la porte très rapidement…

Publié le 27 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Courtisé par Venise ces derniers jours, Colin Dagba a été retenu contre sa volonté par le PSG. Pourtant, le jeune latéral droit envisage toujours de partir pour aller se relancer…

Après avoir bouclé les départ de Rafinha (Real Sociedad) et Sergio Rico (Majorque) en prêt depuis le début du mercato hivernal, le PSG compte toujours dégraisser. Plusieurs profils sont annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines pour alléger la masse salariale et faire de la place à Tanguy Ndombele, et Colin Dagba semblait être concerné. Pourtant, le PSG a finalement refusé une offre de prêt de Venise, mais le dossier n’est peut-être pas terminé…

Dagba envisage toujours un départ

En effet, comme l’a révélé L’Equipe mercredi, Colin Dagba souhaite toujours quitter le PSG avant la fin du mercato hivernal pour pouvoir aller chercher davantage de temps de jeu. Le latéral droit de 23 ans, bien conscient qu’il part de trop loin dans la hiérarchie instaurée par Mauricio Pochettino derrière Achraf Hakimi et Thilo Kehrer, envisage donc de claquer la porte du PSG au plus vite. Reste à savoir s’il trouvera preneur, et si Leonardo acceptera de le laisser partir.