Mercato - PSG : Un joueur réclame son transfert !

Pierrick Levallet

En manque de temps de jeu au PSG, Nordi Mukiele pourrait bien quitter le club de la capitale cet hiver. Le latéral droit de 26 ans souhaite se relancer en vue de l'Euro 2024 et ne serait ainsi pas contre un transfert au Bayern Munich. L'international français aurait d'ailleurs réclamé lui-même son départ auprès de Luis Campos.

Après l’arrivée de Lucas Beraldo, le prochain transfert du PSG pourrait bien être un départ. Nordi Mukiele vivrait assez mal son manque de temps de jeu dans la capitale et voudrait donc essayer de se relancer ailleurs en vue de l’Euro 2024. Il ne serait d’ailleurs pas contre un retour en Bundesliga. Le Bayern Munich le convoiterait depuis quelques jours maintenant.

Luis Enrique ne veut plus de Mukiele au PSG

Luis Enrique ne devrait pas le retenir cet hiver, puisque le technicien espagnol ne lui ferait plus confiance pour des raisons extrasportives. « Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, et on sait pourquoi. C’est à cause des sorties. C’est un peu l’organisateur des soirées, Luis Enrique a fini par le savoir et il n’en veut plus. Il ne lui fait plus confiance » avait ainsi fait savoir Daniel Riolo au micro de RMC . Nordi Mukiele aurait d’ailleurs réclamé lui-même son départ du PSG.

Mukiele a demandé son transfert