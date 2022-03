Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino voulait claquer la porte !

Publié le 24 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG cet hiver alors qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, Rafinha se lâche sur les coulisses de son départ et son arrivée en prêt à la Real Sociedad.

Victime d’une grosse concurrence dans l’entrejeu du PSG (Verratti, Paredes, Danilo, Ander Herrera, Wijnaldum, Gueye), Rafinha a donc été poussé vers la sortie lors du mercato de janvier, lui qui ne trouvait plus grâce aux yeux de Mauricio Pochettino. L’ancien joueur du FC Barcelone a donc rejoint la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, et il retrouve d’ailleurs des couleurs en Espagne. Interrogé par AS mercredi, Rafinha a d’ailleurs avoué qu’il avait lui-même cherché à quitter le PSG.

« Je voulais retourner en Espagne »