Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino répond aux rumeurs de départ !

Publié le 24 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été au PSG et notamment vers un retour en Espagne, Pablo Sarabia a fait le point sur son avenir.

Cantonné à un éternel rôle de remplaçant depuis son arrivée au PSG à l’été 2019, Pablo Sarabia (29 ans) n’a jamais réussi à bousculer la concurrence. Barré par des profils tels que Neymar, Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé, l’international espagnol pourrait quitter le Parc des Princes cet été, d’autant qu’il a la cote en Liga (FC Séville, Atlético de Madrid, Villarreal et la Real Sociedad). Interrogé par Ok Diario mercredi, Sarabia a fait le point sur son avenir au PSG.

« Pour l’instant, j’ai un contrat »