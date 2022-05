Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino dévoile les coulisses de l'arrivée de Messi !

Publié le 8 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Très proche de Lionel Messi, Leandro Paredes a dévoilé les coulisses de la signature de La Pulga au PSG l'été dernier.

Lionel Messi a vécu un été 2021 très agité. Et pour cause, après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, le numéro 10 du FC Barcelone pensait rentrer en Catalogne pour y prolonger son contrat qui s'est achevé le 30 juin. Et pourtant, le Barça a annoncé être dans l'incapacité de le conserver. Une opportunité que le PSG n'a pas voulu laisser filer et Lionel Messi a donc rejoint le PSG où il a retrouvé plusieurs compatriotes, dont Leandro Paredes, qui raconte les coulisses de cette folle opération.

Les révélations de Paredes