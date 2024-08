Mercato – PSG : Un joueur à 10M€ plombe les plans de Luis Enrique

Jean de Teyssière

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi et l’heure est désormais au bilan pour les clubs français. Si l’OM a fait un mercato XXL, c’est loin d’être le cas pour le PSG, qui n’a recruté que 4 joueurs mais dépensant tout de même la coquette somme de 170M€. Concernant les départs, Danilo Pereira est finalement resté au club, le PSG souhaitant au moins 10M€ pour le laisser partir.

Comme chaque année, le PSG a vu une longue liste d’indésirables revenir au Campus PSG, après la fin de leur prêt. Le loft comprenait de nombreux joueurs et certains ont quitté les bords de Seine. Mais pour d’autres, rien ne s’est passé comme prévu.

Luis Enrique ne veut plus de Danilo Pereira

Le Paris Saint-Germain a manqué son mercato concernant les départs. Plusieurs joueurs étaient poussés vers la sortie, mais certains, comme Danilo Pereira sont finalement restés au club. Auteur de 26 matchs sous les ordres de Luis Enrique, l’international portugais avait souvent dépanné au poste de défenseur central. Mais cette saison, l’entraîneur espagnol ne compterait absolument pas sur lui et il devait donc quitter le PSG cet été.

Le PSG voulait 10M€ pour Danilo Pereira

Sauf que d’après Foot Mercato, le PSG ne comptait pas se séparer de Danilo Pereira pour moins de 10M€. L’international portugais n’a plus qu’un an de contrat et aucune offre n’a atteint ce chiffre. Danilo Pereira est resté et Luis Enrique ne semble pas prêt de le réintégrer à l’effectif, comme il l’a annoncé en conférence de presse : « Je compte sur tous les joueurs du PSG qui ont un contrat. Au niveau sportif j'ai mes préférences mais dans le cas de Skriniar, il nous a beaucoup aidé la saison dernière, Danilo aussi. Une fois que le mercato est fini, je compte sur les joueurs, mais mes choix ne vont pas beaucoup changer. » Le Portugais va trouver le temps long...