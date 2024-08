PSG : Catastrophe après le mercato ? Une décision est prise

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si cet été, le PSG a réussi à attirer un renfort à quasiment chaque ligne, le club de la capitale s’est montré plutôt discret en défense où seul Willian Pacho a été recruté. La formation de Luis Enrique pourrait connaître quelques carences sur le secteur défensif. De ce fait, un élément jusque-là jugé indésirable, va être réintégré au groupe. Explication.

Le mercato estival est terminé pour l’intégralité des clubs de Ligue 1. Cet été, le PSG a une fois de plus décidé de miser sur la jeunesse, avec quatre nouvelles recrues. Ainsi, ce sont à la fois Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué qui ont rejoint la formation de Luis Enrique. Comme le révèle l’Equipe ce samedi, le technicien espagnol ainsi que la direction sportive sont plutôt satisfait de ce mercato estival.

Le PSG encore juste en défense

Alors que l’objectif du PSG était de recruter à chaque ligne, la défense apparaît néanmoins comme quelque peu fébrile. Les absences pour blessure de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez n’arrangeant en rien les choses, le club parisien a toutefois réussi un beau coup avec l’arrivée de Willian Pacho contre 45M€ en provenance de l’Eintracht Francfort.

Danilo Pereira va être réintégré au sein du groupe

Mais comme le souligne l’Equipe, le secteur défensif reste celui qui interroge le plus en interne. Face à cette possible catastrophe, alors que les postes de Marquinhos, Achraf Hakimi, et Nuno Mendes ne sont pas doublés, le PSG a pris la décision de réintégrer Danilo Pereira au sein du groupe. Pour rappel, le Portugais était initialement sur le départ cet été...