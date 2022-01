Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Mauricio Pochettino pour son avenir ?

Publié le 12 janvier 2022 à 21h10 par T.M.

Alors que certaines rumeurs évoquent un possible départ de Mauricio Pochettino dans les semaines à venir, l’entraîneur du PSG n’a pourtant pas visiblement la tête à un départ imminent.

Cela fait maintenant un an que Mauricio Pochettino est sur le banc du PSG. Toutefois, pour l’Argentin est loin d’être reluisant, notamment pour ce qui est du jeu proposé. Cela lui vaut ainsi de nombreuses critiques. Au point même que son avenir soit remis en question. Alors que Pochettino ne convainc pas au PSG, il pourrait partir à la fin de la saison et peut-être même dans les prochaines semaines. En effet, en Espagne, on a annoncé que le Qatar faisait le forcing pour faire venir Zinedine Zidane avant le match de Ligue des Champions face au Real Madrid.

« J’espère le meilleur… »