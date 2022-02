Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Marco Verratti sur son avenir ?

Publié le 9 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Dans un entretien accordé à L’Equipe mardi, Marco Verratti s’est longuement confié sur son style de jeu. Mais le milieu de terrain italien a peut-être aussi lâché un indice certain sur son avenir au PSG…

Recruté à l’aube du projet QSI du PSG alors qu’il était à l’époque considéré comme un simple espoir du football italien, Marco Verratti (29 ans) est devenu une référence mondiale au Parc des Princes ces dix dernières années. Le milieu de terrain a rapidement réussi à s’imposer comme un élément indispensable de l’entrejeu du PSG, et malgré une forte sollicitation du FC Barcelone en 2017, Verratti n’a plus jamais quitté la Ligue 1. Et l’histoire d’amour semble partie pour continuer.

« J’ai grandi en Ligue 1, je l’adore »