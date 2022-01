Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino affiche ses ambitions…

Publié le 22 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Barré par une trop forte concurrence au sein du PSG, Sergio Rico a donc rejoint Majorque en prêt. Et le gardien espagnol ne cache son bonheur à l’aube de ce nouveau challenge.

Avec le recrutement de Gianluigi Donnarumma l’été dernier au PSG, la concurrence s’est encore davantage renforcée pour Sergio Rico, qui occupait déjà le rôle de doublure de Keylor Navas depuis deux ans et demi dans la capitale. Le portier espagnol a donc logiquement opté pour un départ en cette période de mercato pour aller se relancer, et Rico a officialisé vendredi son prêt du côté du RDC Majorque avec de grandes ambitions.

Rico veut aider Majorque à se maintenir