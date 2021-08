Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scénario pour l’avenir de Paul Pogba ?

Publié le 5 août 2021 à 12h30 par T.M.

A l’occasion de ce mercato estival, un départ de Paul Pogba fait énormément parler. A un an du terme de son contrat avec Manchester United, l’international français est notamment annoncé au PSG. Toutefois, aujourd’hui, une prolongation avec les Red Devils ne serait pas à exclure. Explications.

En décembre dernier, Mino Raiola lâchait une véritable bombe concernant l’avenir de Paul Pogba, assurant que le moment de partir devait arriver cet été : « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester ». A l’occasion de ce mercato estival, les propos du célèbre agent résonne encore et toujours puisque le cas du joueur de Manchester United est actuellement au centre de toutes les attentions. En effet, arrivé à un an du terme de son contrat avec les Red Devils, Pogba est vivement annoncé sur le départ. Et son avenir pourrait notamment s’écrire du côté du PSG. Alors que Leonardo est en train de réaliser un recrutement galactique, l’international français pourrait venir s’ajouter à l’effectif rempli de stars de Mauricio Pochettino. Entre le PSG et Paul Pogba, cela semblait dernièrement être plutôt bien engagé, mais selon la dernière tendance en provenance d’Angleterre, il pourrait falloir s’attendre à un scénario bien différent dans ce feuilleton.

Le PSG snobé… pour mieux prolonger ?