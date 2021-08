Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba va faire durer le suspense !

Publié le 4 août 2021 à 23h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait sur les rangs et que Manchester United aurait toujours dans un coin de sa tête la volonté de prolonger son contrat, Paul Pogba se donnerait le temps de prendre une décision.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Paul Pogba fait couler beaucoup d’encre dans la presse et les discussions entre le clan Pogba et le PSG en coulisse se multiplieraient. Néanmoins, la position de Manchester United serait claire comme de l’eau de roche : pas de vente à moins de 75M€ cet été, d’après Le Parisien , un montant qui pourrait même atteindre la barre des 100M€. De quoi obliger le PSG à se montrer patient et à tenter un coup en toute fin de mercato alors que le contrat de Pogba chez les Red Devils prendra fin en juin 2022. Mais quelle est la situation dans le clan Pogba ?

Pogba veut se donner le temps de la réflexion