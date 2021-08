Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une décision pour son avenir !

Publié le 4 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble faire le forcing pour le transfert de Paul Pogba, le milieu de terrain aurait pour sa part pris une première décision concernant son avenir qui s’écrirait à court terme à Manchester United.

Le PSG serait susceptible d’être la cinquième recrue estivale de Leonardo après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Cependant, pour ce faire, il faudra parvenir à payer les 75M€, au minimum, que Manchester United réclamerait actuellement pour laisser filer Pogba à un an de la fin de son contrat chez les Red Devils selon Le Parisien. En cas de départ, le PSG est l’unique option viable pour le champion du monde tricolore comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité jeudi dernier. Et alors que Paul Pogba serait en proie au doute comme ESPN l’a dernièrement dévoilé, lui qui serait heureux à Manchester United, mais estimerait pouvoir également l’être au PSG, le milieu de terrain mancunien aurait pris une première grande décision.

Pogba voudrait démarrer avec Manchester, mais…