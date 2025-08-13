Mercato - PSG : Un improbable retour se prépare !

Alexis Brunet

Après un prêt lors de la seconde partie de saison à Aston Villa, Marco Asensio est de retour à Paris. Toutefois, l’international espagnol ne devrait pas s’éterniser au PSG, car Luis Enrique ne compte plus sur lui. Un temps pisté par un club turc, l’attaquant pourrait finalement retourner du côté de Birmingham, en prêt ou bien par un transfert définitif.

Pour le moment, le PSG fait surtout parler de lui pour ses achats cet été. En effet, le club de la capitale a réalisé deux gros investissements dernièrement, puisque Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi se sont engagés avec le champion de France. Bonus compris, Paris pourrait débourser jusqu’à 121M€ pour les deux joueurs.

Le PSG cherche à vendre En parallèle de ses achats, le PSG cherche également à vendre. Un petit groupe d’indésirables a été identifié et parmi eux on retrouve notamment Carlos Soler, Randal Kolo Muani ou bien Marco Asensio. Pour l’instant, seulement Milan Skriniar a quitté Paris pour rejoindre le Fenerbahçe, ce qui a rapporté 10M€ au champion d’Europe.