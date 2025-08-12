Guardiola - PSG : Le coup de fil à 100M€ !

Le mercato va être animé du côté du PSG ces prochaines semaines. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur Rodrygo, tout comme Manchester City. Pep Guardiola se serait d’ailleurs récemment entretenu avec le Brésilien.
Le PSG risque de passer des prochaines semaines plutôt mouvementées sur le mercato. Après Lucas Chevalier, le club de la capitale vient d’officialiser le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. L’arrivée d’un nouvel attaquant ne serait pas à exclure, surtout si Bradley Barcola venait à partir cet été.
Le PSG reste à l'affût pour Rodrygo
Dans cette optique, le PSG garderait un œil attentif sur la situation de Rodrygo. En malaise au Real Madrid la saison passée, l’international auriverde ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue. L’attaquant de 26 ans pourrait donc quitter la Casa Blanca à un an de la Coupe du monde 2026 pour se relancer. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup.
Guardiola le veut à Manchester City
D’après les informations de MARCA, Manchester City se montrerait de plus en plus insistant pour Rodrygo. Pep Guardiola en serait un grand fan. Le coach espagnol avait d’ailleurs discuté au téléphone avec le joueur du Real Madrid par le passé pour lui expliquer le projet qu’il lui réservait. De son côté, le club madrilène n’écarterait pas l’idée d’un transfert de Rodrygo, à condition de le vendre pour 100M€. Le PSG est prévenu.