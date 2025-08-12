Guardiola - PSG : Le coup de fil à 100M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato va être animé du côté du PSG ces prochaines semaines. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le club de la capitale n’exclurait pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur Rodrygo, tout comme Manchester City. Pep Guardiola se serait d’ailleurs récemment entretenu avec le Brésilien.

Le PSG risque de passer des prochaines semaines plutôt mouvementées sur le mercato. Après Lucas Chevalier, le club de la capitale vient d’officialiser le transfert d’Illia Zabarnyi. Mais les Rouge-et-Bleu ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. L’arrivée d’un nouvel attaquant ne serait pas à exclure, surtout si Bradley Barcola venait à partir cet été.

Le PSG reste à l'affût pour Rodrygo Dans cette optique, le PSG garderait un œil attentif sur la situation de Rodrygo. En malaise au Real Madrid la saison passée, l’international auriverde ne se sentirait plus vraiment à sa place chez les Merengue. L’attaquant de 26 ans pourrait donc quitter la Casa Blanca à un an de la Coupe du monde 2026 pour se relancer. Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup.