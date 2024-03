Mercato - PSG : Un gros transfert est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir flopé durant son passage au PSG, Hugo Ekitike est finalement parti sous la forme d’un prêt avec option d’achat du côté de l’Eintracht Francfort en janvier. Et il semblerait que son transfert définitif en direction du club allemand soit en bonne voie, d’autant qu’Ekitike s’apprête à retrouver un temps de jeu plus important dans les semaines à venir.

Mais que devient Hugo Ekitike (21 ans), lui qui n’a pas réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui l’an passé au moment de son arrivée au PSG ? Barré par une concurrence beaucoup trop conséquente en attaque avec les présences de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani, le jeune buteur du PSG a été contraint à l’exil et s’est engagé avec l’Eintracht Francfort cet hiver, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, évaluée aux alentours de 20M€.

Ekitike vers une grosse vente ?

Selon les révélations de Culture PSG , cette option d'achat d'Hugo Ekitike pourrait devenir automatique en fonction d'un certain nombre de matchs disputés avec l’Eintracht Francfort au cours de cette deuxième partie de saison. L’ancien attaquant du Stade de Reims, qui ne compte pour l’instant que 9 rencontres disputées en Allemagne, pourrait rectifier le tir dans les prochaine semaines.

« Il peut désormais être titulaire »