Mercato - PSG : Un gros transfert déjà annoncé !

Alors qu'il fait partie des grandes révélations de la saison du côté de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche (23 ans) est logiquement courtisé sur le marché des transferts. Le PSG fait partie des prétendants pour le jeune ailier droit, dont le départ du Rocher serait d'ores et déjà acté en interne si l'on en croit les révélations de L'EQUIPE.

Auteur de 7 buts et 12 passes décisives cette saison sous le maillot de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche (23 ans) est l'un des grands artisans de la qualification de son équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Le PSG est d'ailleurs annoncé sur les traces du jeune milieu offensif monégasque, dont le futur fait couler beaucoup d'encre.

« J’espère que je serai encore là la saison prochaine »

Interrogé samedi soir en zone mixte après la victoire contre l'OL (2-0), Akliouche a laissé entendre qu'il pourrait rester à l'AS Monaco la saison prochaine : « Je suis sous contrat avec l’AS Monaco, et j’espère que je serai encore là la saison prochaine. Pourquoi pas ? », indique le milieu offensif, sous contrat jusqu'en 2028 sur le Rocher. Et pourtant, la réalité serait toute autre dans ce dossier.

Départ déjà acté pour Akliouche

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que la direction de l'AS Monaco aurait d'ores et déjà acté l'idée d'un départ pour Maghnes Akliouche cet été, lui qui devrait rapporter gros à son club formateur. Le quotidien sportif confirme d'ailleurs que le PSG est bel et bien sur les rangs. Affaire à suivre...