Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros sacrifice est exigé pour Lionel Messi !

Publié le 25 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

L’été prochain, Leonardo pourrait être au rendez-vous pour accueillir Lionel Messi au PSG. Une arrivée qui ne sera toutefois pas sans conséquences. Explications.

Au FC Barcelone, on attend avec impatience l’élection d’un nouveau président. Alors que le verdict est attendu début mars, c’est à ce moment qu’on devrait y voir plus clair pour Lionel Messi. En effet, en fin de contrat, l’Argentin attendra de connaitre l’identité du successeur de Josep Maria Bartomeu pour se décider. Va-t-il prolonger ? Va-t-il partir ? Dans ce cas, Messi aurait déjà certaines options pour rebondir et notamment le PSG où il pourrait retrouver Neymar. Leonardo l’a d’ailleurs fait savoir, il se tient prêt au cas où…

« Ils vont devoir se séparer et vendre l’été prochain Mbappé »