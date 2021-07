Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros problème de Pochettino est déjà réglé !

Publié le 12 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Compte tenu de l’arrivée de Sergio Ramos, les questions se posaient concernant le futur schéma adopté par Mauricio Pochettino. Et aujourd’hui, la réponse serait connue.

Afin d’aller enfin chercher la Ligue des Champions, le PSG frappe fort lors de ce mercato estival. Le dernier coup en date ? L’arrivée de Sergio Ramos. Libre depuis son départ du Real Madrid, l’Espagnol s’est engagé pour deux saisons avec le club de la capitale. A 35 ans, Ramos va ainsi venir apporter son expérience, mais pas sûr qu’il vienne jouer les seconds rôles. Avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, la concurrence promet d’être rude.

Pas de défense à 3 au PSG !