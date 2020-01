Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros mensonge de Tuchel dans le dossier Cavani ?

Publié le 19 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG cet hiver, Edinson Cavani est actuellement annoncé blessé par Thomas Tuchel. Mais la presse espagnole dément fermement cette version…

Interrogé samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé un nouveau forfait d’Edinson Cavani pour le prochain match du PSG face à Lorient : « Il n’a pas grand-chose, il a des problèmes au pubis, donc il n’est pas totalement libre », a notamment confié l’entraîneur allemand sur l’état de santé du buteur uruguayen. Pourtant, alors que Cavani continue d’animer ce mercato hivernal avec ses envies de départ, la presse espagnole a lâché une petite bombe sur ce dossier.

Cavani ne serait pas blessé !

Comme l’a révélé AS samedi, Edinson Cavani ne serait en réalité pas du tout blessé. Le buteur uruguayen, qui ferait le forcing pour pouvoir quitter le PSG dès cet hiver et rallier l’Atlético de Madrid, tenterait de mettre la pression à sa direction afin que celle-ci accepte de le laisser partir, et Cavani refuserait donc de jouer en attendant.