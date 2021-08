Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros jackpot touché grâce à Lionel Messi ?

Publié le 10 août 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG serait maintenant proche de s’attacher les services de Lionel Messi, cela pourrait rapporter très gros au club de la capitale.

L’avenir de Lionel Messi semble s’écrire au PSG. En effet, le club de la capitale a accéléré dans l’optique de l’enrôler après l’annonce de son départ du FC Barcelone jeudi dernier, à tel point qu’il ne reste désormais plus que des détails à régler avant que l’Argentin n’arrive à Paris pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec les pensionnaires du Parc des Princes. Ainsi, le dénouement du dossier pourrait désormais ne plus être qu’une question d’heures.

Des marques ont déjà contacté le PSG !