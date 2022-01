Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros échec se précise pour Leonardo cet hiver !

Publié le 28 janvier 2022 à 20h45 par B.C.

Alors que Layvin Kurzawa est l’un des joueurs dont le PSG souhaite absolument se séparer cet hiver, aucune piste sérieuse ne serait à signaler pour le latéral gauche.

Depuis le 1er août dernier, et le Trophée des Champions face au LOSC, Layvin Kurzawa n’est plus apparu sous le maillot du PSG cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le latéral gauche français est donc invité à se trouver un nouveau club durant ce mercato hivernal, d’autant que Leonardo souhaite absolument dégraisser en ce mois de janvier. Layvin Kurzawa serait à l’écoute des offres, et ses agents se démènent en interne pour lui trouver une porte de sortie, mais la situation est loin d’être réglée.

Le départ de Kurzawa n’est pas pour tout de suite