Mercato - PSG : Ce constat inquiétant sur Layvin Kurzawa !

Publié le 28 janvier 2022 à 13h15 par D.M.

Distancé par Nuno Mendes et Juan Bernat, Layvin Kurzawa ne rentre pas dans les plans du PSG. En interne, le latéral gauche a perdu la motivation et n'aurait plus le goût de se battre.

Le dernier match de Layvin Kurzawa sous le maillot du PSG remonte au 1er août dernier, lors du Trophée des champions face au LOSC. Depuis, l’international français n’est plus apparu dans le onze titulaire de Mauricio Pochettino. Pis, il n’a toujours pas disputé la moindre rencontre en championnat cette saison. Lié au PSG jusqu’en 2024, Kurzawa pourrait quitter la capitale cet hiver. Selon Goal, ses agents se démènent pour lui trouver une porte de sortie. Mais de son côté, le joueur semble totalement découragé.

« C’est comme si le foot n’était plus sa préoccupation première »