Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ se profile pour cet hiver !

Publié le 20 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes pourrait voir son aventure francilienne toucher à sa fin puisque l’Inter Milan semble déterminé à le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Si Leandro Paredes semble peu à peu trouver ses marques au PSG après des premier mois très difficiles après son arrivée en janvier 2019, le milieu de terrain argentin ne semble pas pour autant assurer de porter encore longtemps le maillot du club de la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, Paredes dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts, et le PSG pourrait d’ailleurs recevoir une offre intéressante le concernant…

L’Inter s’active pour Paredes