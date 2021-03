Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice lâché sur l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 23 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si la prolongation de contrat de Kylian Mbappé semble encore loin d’être actée au PSG, Leonardo se montre relativement question sur la question.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger avec le club de la capitale, ou bien optera-t-il plutôt pour un transfert en fin de saison ? En coulisses, Leonardo s’active plus que jamais pour tenter de trouver un accord avec l’attaquant français, qui a inscrit un doublé dimanche soir avec le PSG contre l’OL (4-2). Et au micro de Canal + après la rencontre, Leonardo a laissé entendre que les choses devraient rapidement bouger pour Mbappé.

« On va arriver à un moment où cela sera plus clair »