Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 12 février 2021 à 11h15 par La rédaction

De nombreux clubs européens suivraient la situation de Jules Koundé, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Séville. Ce serait notamment le cas du PSG, mais aussi du Real Madrid.

Courtisé par de nombreux clubs lors du dernier mercato estival, Jules Koundé pourrait voir la question de son avenir revenir au premier plan. Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone ou encore de Manchester City lors de l’été 2020, le défenseur central continue de réaliser de grandes performances sous le maillot du FC Séville et continuerait de susciter l’intérêt de plusieurs équipes. Sous contrat jusqu’en 2024, Jules Koundé serait surveillé par le PSG, qui pourrait payer sa clause libératoire fixée à 80M€. Mais la formation parisienne devra composer notamment avec la concurrence du Real Madrid.

Koundé, priorité du Real Madrid ?