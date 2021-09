Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de bluff du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 6 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ait été question de deux offres de 180 et 200M€ du Real Madrid au PSG dans les médias pour le transfert de Kylian Mbappé, la vérité serait tout autre.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est montré clair au micro de RMC Sport à une semaine de la fin du mercato estival concernant le dossier Kylian Mbappé. En effet, après avoir reconnu qu’une offre du Real Madrid avait été formulée et refusée, le dirigeant parisien faisait savoir qu’il fallait qu’une offre plus importante soit proposée aux décideurs du PSG pour qu’un transfert puisse être étudié. D’après plusieurs médias, une proposition de 180M€, bonus inclus, et une offre colossale de 200M€ alors que Mbappé sera en fin de contrat en juin prochain auraient été proposées.

Pas de deuxième et de troisième offre du PSG !