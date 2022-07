Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prêt à faire un effort pour sa deuxième recrue de l'été ?

Publié le 4 juillet 2022 à 15h15 par Hugo Ferreira

Désireux de recruter Milan Skriniar lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain est en négociations avec l’Inter depuis plusieurs semaines. Toutefois, alors que les Nerazzurri n’ont pas l’intention de brader le défenseur de 27 ans, le PSG pourrait augmenter son offre aux alentours de 65M€, tandis qu’un accord aurait déjà été trouvé avec le Slovaque.

Si le Paris Saint-Germain peut déjà compter sur Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ou Abdou Diallo pour composer sa charnière centrale, Luis Campos aimerait attirer un nouveau défenseur de classe mondiale. En effet, Diallo et Kimpembe pourraient être vendus, et le club de la capitale a identifié une cible en Serie A. Paris s’intéresse à Milan Skriniar, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec l’Inter. Toutefois, l’international slovaque ne sera pas bradé, et le PSG pourrait faire un effort pour s’octroyer ses services

Paris est prêt à augmenter son offre

Alors que l’Inter réclamerait 80M€, ou 65M€ avec des bonus pour laisser partir Milan Skriniar lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait se plier aux demandes des Nerazzurri . En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le club de la capitale serait prêt à augmenter son offre aux alentours de 65M€. Une étape finale dans la négociation, puisque tout serait déjà bouclé entre le Slovaque et le PSG.

Skriniar a un accord avec le PSG

Toujours selon Nicolo Schira, le contrat de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain serait déjà prêt. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un bail de 5 saisons, avec un salaire annuel de 7,5M€ ainsi que des bonus. Affaire à suivre...