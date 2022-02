Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 40M€ est déjà bouclé pour l’été 2022 !

Publié le 17 février 2022 à 2h30 par La rédaction

Titulaire indiscutable depuis son arrivée au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Nuno Mendes sera bel et bien transféré de manière définitive dans la capitale pour 40M€ l’été prochain.

Interrogé en novembre dernier par Onze Mondial , Nuno Mendes (19 ans) livrait les coulisses de son arrivée au PSG : « C'était le dernier jour du mercato. J'étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu'il y avait un intérêt du PSG, mais ce n'est que le 31 août que c'est devenu concret. On m'a fait une proposition, j'étais très content alors j'ai dit oui. J'ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 ! ». Le latéral gauche portugais est arrivé du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt payant de 7M€, assorti d’une option d’achat fixée à 40M€. Et le PSG a déjà tout prévu pour Mendes…

Le PSG a programmé de lever l’option d’achat de Mendes

Comme l’ont annoncé le journaliste Fabrizio Romano ainsi que le quotidien portugais A Bola mercredi, le PSG envisage de payer en fin de saison cette option d’achat de Nuno Mendes pour l’acquérir définitivement. Le joueur aurait d’ailleurs déjà validé l’idée en interne, et il sera donc la prochaine grosse dépense du PSG sur le marché des transferts.