Mercato - PSG : Marquinhos lâche un indice de taille sur Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 0h15 par La rédaction

Le capitaine du PSG s’est exprimé dans Téléfoot au sujet de l’avenir de Kylian Mbappe. Décryptage.

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, Marquinhos s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappe, en fin de contrat avec le PSG : « C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Il est en fin de contrat, il est dans un moment décisif dans sa vie. Bien sûr, on lui dit de rester. C'est un joueur très important pour nous, il le sent sur le terrain, à chaque match. Je ne sais pas quelle est sa décision, mais on essaie de profiter au maximum ».

Le PSG y croit encore