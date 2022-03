Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un discours formaté sur l’avenir de Mauricio Pochettino ?

Publié le 12 mars 2022 à 1h45 par La rédaction

Leonardo s’est exprimé sur l’avenir de Mauricio Pochettino après l’élimination du PSG sur la pelouse du Real Madrid. Décryptage.

Au terme de l’élimination contre le Real Madrid, Leonardo a répondu aux questions sur l’avenir de Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport : « On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça ».

Un discours obligatoire

Comment analyser les propos du directeur sportif du PSG ? En l’état, il apparaît clair que Leonardo ne peut pas dire autre chose sur Mauricio Pochettino, car la saison est encore loin d’être finie malgré ce coup d’arrêt. En conséquence, il ne peut pas condamner dès maintenant le technicien argentin. Pour autant, le contexte est tel qu’il est évident qu’il ne sera pas conservé au-delà du mois de juin.