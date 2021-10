Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ imminent pour Pochettino ? La réponse de Pierre Ménès !

Publié le 19 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

Interrogé sur l'avenir de Mauricio Pochettino, Pierre Ménès a laissé entendre que le PSG avait montré un visage loin d'être séduisant face à Angers en raison des nombreux absents dans l'effectif parisien.

Face à Angers vendredi, le PSG a assuré l’essentiel en arrachant les trois points (2-1), malgré l’absence de nombreux joueurs comme Neymar, Lionel Messi ou encore Marquinhos. Pourtant, Mauricio Pochettino a été la cible de nombreuses critiques ces dernières heures. En effet, son équipe a affiché un visage loin d’être satisfaisant, et se montre toujours aussi régulière. Des performances décevantes qui pourraient pousser Mauricio Pochettino vers la sortie ? Interrogé sur l’avenir de l’entraîneur argentin, Pierre Ménès a laissé entendre que les nombreuses absences ont compté.

« Quand il manque huit titulaires dans une équipe, c’est compliqué quand même »