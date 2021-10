Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a bien une grande marge de manœuvre dans le dossier Pogba

Publié le 19 octobre 2021 à 0h45 par La rédaction

De nouvelles révélations sorties dans les médias anglais tendent à confirmer que le PSG pourrait disposer d’une grosse marge de manœuvre dans le dossier Pogba. Analyse.

Ces derniers jours, le quotidien The Manchester Evening News a affirmé que Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, serait bien sur le départ en fin de saison, même si certains éléments contradictoires ont été évoqués ces dernières semaines. Selon le média, la question d’une prolongation de contrat resterait en l’état assez brumeuse, MU n’étant pas certain de vouloir le prolonger coûte que coûte et le joueur n’en faisant pas non plus une priorité.

Si vraiment Pogba voulait prolonger…

Un élément permet d’octroyer un certain crédit à ces informations : alors qu’il est en fin de contrat dans huit mois, Pogba n’a toujours pas prolongé. Pour un joueur de son calibre, qui peut réglementairement parapher un futur contrat avec un club à partir du 1er janvier, c’est souvent synonyme de départ. Si vraiment Pogba souhaitait rester, il aurait prolongé depuis longtemps. Pour Paris, la marge de manœuvre apparaît donc particulièrement importante.