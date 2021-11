Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ déjà confirmé pour l’été prochain ?

Publié le 16 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il ne semble clairement pas décidé à prolonger son contrat avec le PSG, Xavi Simons devrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison… pour le FC Barcelone ?

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG concerné par un probable départ libre l’été prochain ! En plus du feuilleton autour de l’attaquant français qui fait logiquement couler beaucoup d’encre, un autre élément, plus jeune, a fait parler lundi : Xavi Simons (18 ans). Le milieu de terrain néerlandais arrive lui aussi en fin de contrat avec le PSG, et la presse espagnole lui a déjà trouvé son futur point de chute.

Barcelone accélère pour Simons

Comme l’a révélé la Cadena Ser, le FC Barcelone aurait évoqué la possibilité de recruter Simons libre cet été avec son agent, Mino Raiola, et le jeune joueur du PSG serait déjà emballé par l’idée d’un retour en Catalogne où il avait été formé avant de venir au Parc des Princes en 2019. Affaire à suivre…