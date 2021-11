Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va faire une demande spéciale à cette star de Guardiola !

Publié le 15 novembre 2021 à 21h10 par A.D.

En grande difficulté sur le plan économique, le FC Barcelone aimerait que Raheem Sterling fasse un sacrifice financier pour venir en janvier. Grâce à cet effort de l'attaquant de Manchester City, Xavi pourrait accueillir un autre renfort cet hiver.

Après Dani Alves, Joan Laporta voudrait offrir Raheem Sterling à Xavi. Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, l'ancien capitaine catalan pourrait accueillir l'attaquant de Manchester City dès le mois de janvier. En effet, comme l'a indiqué The Mirror , Joan Laporta serait sur le point de proposer un prêt avec obligation d'achat à Pep Guardiola pour s'offrir les services de Raheem Sterling lors du prochain mercato estival.

Une baisse de salaire réclamé par le Barça à Sterling ?