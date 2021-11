Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive imminente pour Sterling ?

Publié le 15 novembre 2021 à 13h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Manchester City, Raheem Sterling pourrait envisager un avenir à l'étranger. Le FC Barcelone serait d'ailleurs sur le point de passer à l'offensive pour l'ailier de 26 ans.

Le FC Barcelone chercherait à se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Et ce serait notamment dans le secteur offensif que Xavi aimerait voir de nouveaux joueurs arriver dans son effectif suite aux blessures d’Ousmane Dembélé, d’Ansu Fati et après le malaise cardiaque de Sergio Agüero. Le technicien espagnol scruterait donc avec attention le marché des transferts et serait tombé sous le charme de Raheem Sterling. Depuis le début de saison, l’international anglais peine à trouver du temps de jeu, étant barré par la concurrence de Phil Foden, Riyad Mahrez et Jack Grealish. Raheem Sterling pourrait donc envisager un avenir ailleurs qu’à Manchester City et le FC Barcelone souhaiterait le récupérer.

Le Barça va transmettre son offre prochainement à Manchester City pour Sterling