Mercato - PSG : Un départ déjà acté pour cet été ?

Publié le 19 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Jeune espoir du football français, Adil Aouchiche pourrait ne pas s’éterniser au PSG, au vu de la tournure des négociations entre le club de la capitale et le clan Aouchiche.

Voici un dossier qui anime l’actualité du PSG ces dernières semaines. Adil Aouchiche, milieu de terrain de 17 ans, dispose du même statut qu’un certain Tanguy Kouassi. Ce qui veut dire que si aucun n’accord ne parvenait à être trouvé avec ses représentants d’ici la fin du mois de juin, il sera libre de signer son premier contrat professionnel ailleurs. Chose que n’aurait initialement pas souhaité le PSG, mais compte tenu des circonstances actuelles, il n’y aurait aucune autre issue pour ce feuilleton.

Aouchiche toujours plus proche d’un départ ?