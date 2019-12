Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Neymar et Mbappé cet été ? La réponse de Sarabia

Publié le 24 décembre 2019 à 21h30 par A.D.

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient revenir à la charge pour Kylian Mbappé et Neymar lors du prochain mercato estival. Pablo Sarabia a évoqué l’avenir de ses deux coéquipiers du PSG.

Pablo Sarabia ne veut pas penser à l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar. Depuis leur arrivée au PSG, les deux as du football susciteraient l’intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone. D’ailleurs, la star brésilienne était passée tout près d’un retour en Catalogne lors de la dernière fenêtre de transferts. Alors que Zinedine Zidane et Ernesto Valverde pourraient retenter leur chance l’été prochain, Pablo Sarabia s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé et Neymar.

«Pour le moment, ils sont ici et nous devons nous concentrer sur ça»