Mercato - PSG : Un deal improbable en préparation ?

Les dirigeants du PSG seront sur tous les fronts cet été. Alors que Luis Enrique réclame de nombreux renforts, c’est la ligne d’attaque qui préoccupe sûrement le plus les têtes pensantes franciliennes. Kylian Mbappé partant, c’est un attaquant de gros calibre qu’il faudra convaincre de jouer au Parc des Princes la saison prochaine. Victor Osimhen pourrait être l’élu et Paris a une petite idée en tête pour convaincre Naples de le laisser filer.

Si le PSG a marqué 81 buts en Ligue 1 cette saison, les Franciliens espèrent bien faire de même lors du prochain exercice. Mais Kylian Mbappé ne sera plus là pour faire trembler les filets, c’est donc un joueur de classe mondiale qui devrait débarquer dans la capitale. Régulièrement cité comme courtisant de Victor Osimhen, les Parisiens tenteront sûrement de passer à l’action cet été pour le Nigérian. Et pour le chiper à Naples, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont un plan.

Ugarte utilisé comme monnaie d’échange ?

D’après le Corriere dello Sport , le PSG souhaiterait inclure un joueur dans l’opération Osimhen, et c’est Manuel Ugarte qui serait sacrifié. Si Paris peut se permettre de payer la clause libératoire de l’avant-centre, estimée entre 120 et 130M€, les Franciliens pourraient faire d’une pierre deux coups en se débarrant d’un élément dont Luis Enrique ne veut visiblement pas, tout en allégeant la note.

Un indésirable pour Luis Enrique

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Sporting Portugal en échange de 60M€, Manuel Ugarte ne semble pas faire partie des plans de Luis Enrique. En Ligue des Champions, l’Uruguayen n’a été titularisé lors d’aucune des doubles confrontations à élimination directe, ne jouant que 23 minutes entre les huitièmes et les quarts de finale. De nombreux bruits de couloirs expliquent que le joueur de 23 ans est arrivé avant que Luis Enrique ne signe à Paris, et que l’ancien coach du FC Barcelone ne serait pas convaincu.





