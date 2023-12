Mercato - PSG : Un deal à 15M€ espéré, c’est la douche froide

La rédaction

Prêté par le PSG à l'AS Roma, l'international portugais peine à se faire une place dans sa nouvelle équipe, disputant que 166 minutes sous ses nouvelles couleurs cette saison. Entré en jeu à la mi-temps contre Bologne ce dimanche, le Portugais est sorti, sans raison apparente, au bout de 18 minutes. Alors que le club romain est soumis à une option d'achat de 15 millions d'euros, le PSG pourrait bel et bien s'asseoir sur cette somme si la situation de Sanches n'évolue pas.

Promis à un avenir radieux à l'aube de sa carrière, Renato Sanches n'en finit plus d'essuyer les désillusions. Plombé par les pépins physiques depuis son plus jeune âge, l'international portugais (32 sélections) vit un calvaire à l'AS Roma.

Sanches est sorti... sans raison face à Bologne ?

Prêté par le PSG cet été, l'ancien Lillois peine à faire son trou dans la capitale italienne, cumulant seulement 166 petites minutes depuis le début de la saison. Et visiblement, son temps de jeu n'est pas prêt de gonfler rapidement. Entré à la mi-temps lors de la rencontre entre la Roma et Bologne en Serie A (défaite 2-0), le Portugais a finalement été sorti par José Mourinho, seulement 18 minutes plus tard, alors que son équipe était menée au score. Et d'après les informations de la télévision transalpine, l'ancien joueur du Bayern Munich ne souffrait d’aucune blessure.

Le PSG va faire une croix sur 15 millions d'euros ?

Pour rappel, la Roma est soumise à une option d’achat présente dans le prêt de Renato Sanches. Celle-ci est liée à son taux de présences. Elle sera de 11 millions d'euros s’il atteint au moins la barre de 50% des matchs, de 14 millions s’il arrive jusqu’à 75%. Un gain total de 15 millions d'euros si on prend en compte les bonus, sur lequel le PSG pourrait bel et bien faire une croix si la situation ne change pas.