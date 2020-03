Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger en moins pour l’avenir de Leonardo ?

Publié le 1 mars 2020 à 20h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain peut pousser un ouf de soulagement pour Leonardo, qui était annoncé proche d’un retour en Italie récemment.

Une saison et puis s’en va ? Au sein du Paris Saint-Germain a dû s’inquiéter, lorsque la presse italienne a annoncé un possible retour de Leonardo en Italie, à l’AS Roma comme au Milan AC. Plusieurs sources ont en effet évoqué que Dan Friedkin, milliardaire américain proche d’acheter le club romain, voulait miser sur l’actuel directeur sportif du PSG. Et les Rossoneri dans tout ça ?

Leonardo ne retournera pas à Milan à cause de Gazidis, mais la Roma...