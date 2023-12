Mercato - PSG : Un crack prêt à imiter Messi ? Une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Phénomène de la dernière Coupe du monde U17, le jeune argentin Claudio Echeverri affole le mercato. Le prodige de River Plate intéresse notamment le PSG et le Barça, alors que ce dernier rêve d’imiter son idole Lionel Messi en rejoignant la Catalogne. Mais récemment, deux cadors anglais se sont immiscés dans ce dossier. Explications.

Avec Warren Zaïre-Emery dans ses rangs, le PSG tient l’un des plus grands talents mondiaux au poste de milieu de terrain. Mais dernièrement, il se pourrait que le club de la capitale soit tombé sous le charme d’un autre prodige, lui aussi né en 2006. Évoluant à River Plate, Claudio Echeverri attise les convoitises des plus grands clubs européens, lui qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde U17 (10 novembre - 2 décembre) avec l’Albiceleste .

Mercato - PSG : Le «nouveau Varane» va débarquer ? https://t.co/LhJpS4BRmX pic.twitter.com/WyT1CbQTUn — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«J'aimerais jouer pour Barcelone»

Récemment, 90Min révélait qu’à la fois le PSG et le FC Barcelone étaient sur les traces du joueur de 17 ans. Avec seulement 4 apparitions au sein de l’équipe première de River Plate, Claudio Echeverri semble d’ores et déjà destiné à un grand destin européen. Si bien qu’interrogé par la fédération argentine de football, le principal intéressé révélait en direct qu’il souhaitait imiter son idole Lionel Messi en évoluant un jour au Barça : « J'aimerais jouer pour Barcelone, à part River, parce que je suis un grand fan de Messi et que je l'ai toujours regardé jouer pour Barcelone » .

Le PSG menacé par deux cadors anglais pour ce crack