Mercato - PSG : Un crack de Galtier a totalement bluffé une recrue de Campos

Titulaire dans l'entrejeu de Christophe Galtier depuis son arrivée, Vitinha semble avoir convaincu l'entraîneur du PSG. Mais le club de la capitale dispose également de quelques cracks qui poussent pour avoir du temps de jeu, dont Warren Zaïre-Emery. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà impressionné Vitinha à l'entraînement. Et le Portugais l'aurait fait savoir à Jorge Mendes.

Arrivé au PSG cet été grâce à Luis Campos, Vitinha s’est rapidement imposé aux côtés de Marco Verratti dans le milieu de terrain de Christophe Galtier. Le Portugais enchaîne les matchs et est plutôt convaincant à son poste. À 22 ans, l’ancien du FC Porto semble être une belle option pour l’avenir du club. Mais dans son centre de formation, le PSG dispose également de quelques pépites.

PSG : Messi, Neymar... Galtier lâche un gros aveu sur Mbappé https://t.co/clkuwqFzC0 pic.twitter.com/NsDzmxbQtk — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Le PSG tient une pépite avec Zaïre-Emery

Parmi les plus en vues du début de saison, on peut retrouver Warren Zaïre-Emery. Le milieu de 16 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, a déjà eu le droit à du temps de jeu en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison. Sa valeur marchande, elle, se situe aux alentours des 6M€ d’après Transfermarkt .

Zaïre-Emery a fait halluciner Vitinha