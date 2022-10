Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se précise pour cet indésirable de Galtier

Publié le 16 octobre 2022 à 00h30

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a prêté Leandro Paredes avec option d'achat à la Juventus. Toutefois, les Bianconeri ne seraient pas du tout décidés à lever la clause de l'international argentin. Alerté par la mauvaise condition physique de Leandro Paredes, la Juve ne serait pas du tout partie pour le retenir.

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Christophe Galtier a clairement identifié ses indésirables. Ainsi, Luis Campos avait pour mission de se débarrasser des joueurs qui n'entraient pas dans les plans du coach parisien lors du dernier mercato estival, et ce, avec l'aide d'Antero Henrique.

Leandro Paredes rendu au PSG à cause de la Ligue des Champions

Faisant partie des indésirables de Christophe Galtier, Leandro Paredes a été prêté à la Juventus lors de la dernière fenêtre de transferts. Pendant les pourparlers, le PSG a négocié une option d'achat - obligatoire sous conditions - à hauteur de 22,6M€ avec les Bianconeri . Toutefois, la direction turinoise ne semble pas du tout prête à lever cette clause. D'après les dernières informations d' Il Corriere dello Sport , la Juve pourrait refuser d'activer l'option d'achat de Leandro Paredes en cas de non-qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, parce que le club italien essuierait de trop grosses pertes.

La condition physique de Leandro Paredes pose problème à la Juve