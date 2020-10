Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace pour l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi ? La réponse !

Publié le 30 octobre 2020 à 8h45 par H.G.

Empêtré dans une affaire judiciaire concernant l’attribution de droits tv, Nasser Al-Khelaïfi pourrait voir son avenir à la tête du PSG s’écrire en pointillés. Toutefois, l’entourage du président parisien affirme que le Qatarien ne se sent pour l'instant pas du tout menacé.

Présent à la tête du PSG depuis 2011 et le rachat du club de la capitale par QSI, Nasser Al-Khelaïfi est l’un des principaux acteurs du changement de dimension qu’a connu l’écurie parisienne ces dernières années. Cependant, une affaire judiciaire, sans lien avec ses activités à la tête de Paris, pourrait jeter un froid sur son avenir au PSG. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi est soupçonné par la justice suisse d’avoir mis à disposition une villa à Jérôme Valcke afin de faciliter l’obtention de droits tv par beIN Sport . Le verdict dans cette affaire sera rendu ce vendredi à 13h30, et bien que des appels seront possibles si la décision rendue ne convient pas au parquet suisse ou à Nasser Al-Khelaïfi, la question de son avenir au PSG se pose naturellement en cas de condamnation.

« La question n’est pas du tout d’actualité »