Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir pour Juan Bernat ?

Publié le 5 février 2022 à 1h15 par A.D.

Alors que le PSG aurait souhaité s'offrir les services d'Ousmane Dembele, le FC Barcelone n'aurait pas été contre un échange avec Juan Bernat. Toutefois, ni le Français, ni l'Espagnol n'ont quitté leur club respectif cet hiver. Non inscrit dans la liste de Mauricio Pochettino pour la Ligue des Champions, Juan Bernat pourrait toutefois prendre le large en fin de saison. Analyse.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele aurait pu signer au PSG cet hiver. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé avec son numéro 7 pour prolonger, la direction du Barça aurait tenté de se débarrasser de lui en janvier, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, le PSG aurait voulu profiter de l'aubaine pour s'offrir Ousmane Dembele. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale aurait essayé de négocier un échange avec Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Angel Di Maria, selon les dernières informations de Mundo Deportivo . Toutefois, le Barça aurait plutôt privilégier l'option Juan Bernat.

Juan Bernat sur le départ à l'été 2022 ?

Alors que Juan Bernat et Ousmane Dembele sont finalement resté au PSG et au FC Barcelone, la donne pourrait totalement changer l'été prochain. Si le Français semble déjà assuré de quitter le Barça lorsqu'il sera libre de tout contrat le 1er juillet, Juan Bernat pourrait également se trouver un nouveau club à l'issue de la saison. En effet, Mauricio Pochettino a décidé de se passer de son latéral gauche espagnol pour la suite de la campagne du PSG en Ligue des Champions. Un choix qui peut en dire long sur l'avenir de Juan Bernat à Paris. Affaire à suivre...