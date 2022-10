Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de gueule éclate pour ce départ bouclé par Campos

Publié le 9 octobre 2022 à 19h45

Thomas Bourseau

Edouard Michut a été prêté à Sunderland avec option d’achat par le PSG à la dernière intersaison, cherchant à se mettre plus de minutes sous la dent. Et après avoir justifié son départ, le titi parisien a été victime des railleries d’un supporter. De quoi faire réagir ses représentants.

Dès l’arrivée de Luis Campos au PSG en juin dernier en tant que conseiller football du club de la capitale, il a été question d’un gros nettoyage de printemps au sein de l’effectif de l’équipe première. Chez les jeunes pépites parisiennes, Xavi Simons a pris la direction du PSV Eindhoven lorsque l’autre titi parisien, Edouard Michut, avait refusé une entrevue avec la direction parisienne pour se pencher sur son cas.

Michut justifie son départ par son envie de jouer

Finalement, Edouard Michut a quitté le PSG pour rejoindre Sunderland par le biais d’un prêt avec option d’achat. Les débuts de Michut ne sont pas tonitruants avec le club de Championship, mais le titi parisien a affirmé à Téléfoot ne pas regretter son choix. « Mon départ du PSG ? J’avais besoin d’un nouveau défi et de m’épanouir le plus possible en ayant du temps de jeu ».

Il a pas fait un seul match amical de Prepa avec le psg 0 vannes . Footix — usfamanagement (@usfamanagement) October 9, 2022

«Il n’a pas fait un seul match amical de prépa avec le PSG»