Mercato - PSG : Un clash éclate, Mbappé va claquer la porte !

L'été a été mouvementé pour Kylian Mbappé. Après avoir refusé d'activer la clause de prolongation dans son contrat, le joueur avait été mis au placard et placé avec les indésirables du PSG. Malgré une discussion franche avec Nasser Al-Khelaïfi en août dernier, les tensions seraient toujours présentes et devraient pousser le Français à claquer la porte en fin de saison.

L'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé aurait pu prendre fin l'été dernier. Les deux parties étaient prêtes à se quitter, mais pas en bons termes. Tout était parti de la décision du joueur de ne pas activer l'option de prolongation d'un an présente dans son contrat. Pour le PSG, Mbappé a fait ce choix pour mieux négocier son transfert libre au Real Madrid à la fin de la saison. Afin d'éviter un départ gratuit en 2024, le club parisien avait envisagé de le placer sur la liste des transferts dès le mercato estival.

Tensions entre le PSG et Mbappé ?

Le PSG n'avait pas hésité à se passer des services de Mbappé durant la préparation afin de lui signifier clairement ses intentions. Mais au cours du mois d'août, Nasser Al-Khelaïfi était intervenu pour apaiser les tensions et tenter de trouver une solution avec la star. Au cours d'une réunion, l'international français aurait promis à sa direction qu'elle ne serait pas lésée à la fin de la saison et a, par la suite, était réintégré. Pour autant, Mbappé a refusé de prolonger son contrat et continue de le faire.

Mbappé ne devrait pas prolonger