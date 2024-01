Mercato - PSG : Un ancien répond pour son transfert, tout peut basculer

Jean de Teyssière

Désireux de se séparer d'Hugo Ekitike, le PSG compte notamment sur l'Eintracht Francfort pour lui enlever une épine du pied. Le club allemand, qui a cédé dans les dernières minutes du mercato cet été pour vendre Randal Kolo Muani, n'avait pas réussi à récupérer Ekitike en échange. Le club allemand pourrait jouer un sale tour au PSG, puisqu'il aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo, l'attaquant de Rennes et ancien titi parisien qui a répondu à l'intérêt.

Depuis le début de la saison, Hugo Ekitike n'a disputé que huit petites minutes. L'ancien Rémois paye son non-départ pour l'Eintracht Francfort cet été, qui avait failli faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani. Le PSG lui cherche une porte de sortie et l'une d'elles pourrait bien se refermer...

20M€ pour Kalimuendo ?

Selon les informations de L'Équipe , le Stade Rennais aurait reçu une offre de plus de 20M€ de la part de l'Eintracht Francfort pour Arnaud Kalimuendo. L'ancien attaquant de Lens (2020-2022) intéresserait fortement le club allemand et l'intérêt serait réciproque puisque Kalimuendo se serait mis d'accord sur le contrat. Une piste qui efface celle menant à Hugo Ekitike, l'attaquant du PSG, sur lequel Francfort aurait toujours gardé un œil...

Mercato - PSG : Paris fixe ses conditions pour ce transfert https://t.co/FiFsOjpeyI pic.twitter.com/f7pnETTBBr — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

«L'avenir, je ne le connais pas»